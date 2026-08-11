Şavşat'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Şavşat'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şavşat\'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Şavşat'ta etkili olan sağanak yağış, sokakları su birikintileriyle kapladı, ulaşım aksadı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçede etkili olan sağanak sonrası bazı cadde ve sokaklar yağmur suyuyla kaplandı. Sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da zor anlar yaşadı. Yağışın ardından bazı noktalarda ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşanırken, vatandaşlar yağışın etkisini cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Şavşat'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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