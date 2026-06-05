Manavgat'ta çevre için anlamlı buluşma - Son Dakika
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Manavgat'ta çevre için anlamlı buluşma

Manavgat\'ta çevre için anlamlı buluşma
05.06.2026 11:28  Güncelleme: 11:30
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Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Side'de düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliğinde kıyı temizliği yapıldı ve Mavi Bayrak Ödül Töreni gerçekleştirildi. Manavgat'ın Türkiye'de en fazla mavi bayraklı sahile sahip ilçe olduğu vurgulandı.

"Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında, Dünya Çevre Günü'nde Side'de anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ve Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte kıyı temizliği çalışması ve Mavi Bayrak Ödül Töreni düzenlendi.

Programın devamında etkinliğe katılan vatandaşlar, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in canlı bağlantı ile Dünya Çevre Günü ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi üzerine yaptığı konuşmayı dinledi.

Kıyı temizliği ve mavi bayrak ödül töreni

Side Sahili'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek ve Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çevreye duyarlı vatandaşlarla birlikte kıyı şeridindeki atıkları topladı. Ardından düzenlenen Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde, plaket ve mavi bayrak takdim edildi.

Etkinlikte öne çıkan konulardan biri, Manavgat'ın Türkiye'de mavi bayraklı en fazla sahile sahip ilçe ünvanını taşıması oldu. Bu önemli başarı, ilçenin doğal kıyı değerlerine verdiği önemin ve sürdürülebilir turizm anlayışının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

"Doğamızı Korumak Ortak Sorumluluğumuzdur"

Etkinlikte konuşan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, çevre bilincinin toplumun her kesimine yayılmasının vazgeçilmez bir hedef olduğunu vurgulayarak, "Mavi bayraklı en fazla sahile sahip ilçe olmanın gururunu yaşıyor, bu başarıya katkı sunan tüm kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve çevre duyarlılığıyla örnek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Doğamızı ve kıyılarımızı korumak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Manavgat'ta çevre için anlamlı buluşma - Son Dakika

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