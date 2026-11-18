Siirt Kurtalan'da 4 kurt, çiftçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde tarım arazilerinde çalışan çiftçiler, yerleşim yerine yakın noktada 4 kurdun hareketini cep telefonuyla kaydetti. Kurtlar bir süre dolaştıktan sonra dağlık alana ilerleyerek gözden kayboldu.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarım arazilerinde dolaşan 4 kurt, bölgedeki çiftçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kurtalan ilçesi Kayabağlar belde kırsalında tarım arazilerinde çalışan çiftçiler, yerleşim yerlerine yakın bir noktada 4 kurdun birlikte hareket ettiğini fark etti. Çiftçiler o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, 4 kurdun bir süre arazide dolaştığı, ardından dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İHA
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