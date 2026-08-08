Sincap Çay Bahçesinde Vatandaşların İlgisini Çekti
İnegöl'deki çay bahçesine gelen sincap, Ali Günay tarafından çekirdekle beslendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesine gelen sincap, vatandaşların ilgisini çekti. Ali Günay, yanına kadar gelen sincabı elleriyle besledi.
Olay, İnegöl'de bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesine gelen sincap, bir süre çevrede dolaştıktan sonra Ali Günay'ın yanına yaklaştı.
Günay, kendisinden kaçmayan sincaba çekirdek verdi. Sincap, uzatılan çekirdekleri Günay'ın elinden yerken ortaya renkli görüntüler çıktı.
Doğal ortamından çıkarak insanlarla yakınlaşan sincabın bu anları, çevrede bulunan bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı.
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