Sinop'ta 4-5 Kasım'daki kuvvetli yağışta ekipler 10 ihbara müdahale etti - Son Dakika
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Sinop'ta 4-5 Kasım'daki kuvvetli yağışta ekipler 10 ihbara müdahale etti

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Sinop\'ta 4-5 Kasım\'daki kuvvetli yağışta ekipler 10 ihbara müdahale etti
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Sinop Valiliği, 4-5 Kasım 2026'da etkili olan kuvvetli yağışlarda 10 ihbar alındığını ve sarı kodlu uyarının sona erdiğini bildirdi. En fazla yağış 78,3 milimetreyle Dikmen'de ölçülürken ekipler su baskını, ağaç devrilmesi, yardım ve mahsur kalma ihbarlarına müdahale etti.

Sinop'ta 4-5 Kasım 2026 tarihleri arasında etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara ekipler tarafından müdahale edilirken, sarı kodlu meteorolojik uyarının sona erdiği bildirildi.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün il genelinde yaptığı sarı kodlu uyarının ardından etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle toplam 10 ihbar alındığı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 4 Kasım 2026 saat 09.00 ile 5 Kasım 2026 saat 09.00 arasında en fazla yağış Dikmen ilçesinde 78,3 milimetre olarak ölçüldü. Dikmen'i 74,5 milimetre ile Erfelek, 67,4 milimetre ile Gerze, 61,2 milimetre ile Sinop Havalimanı, 60,5 milimetre ile Ayancık ve 60,3 milimetre ile Sarıkum Köyü takip etti. Aynı dönemde Türkeli'de 47,6, Sinop Merkez'de 45,5, Boyabat'ta 5,8 ve Durağan'da 3,5 milimetre yağış kaydedildi.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle kent genelinde 6 su baskını ihbarı, Sinop Merkez'de 1 ağaç devrilmesi ihbarı, Boyabat'ta 1 yardım talebi ve Erfelek'te 2 mahsur kalma ihbarı olmak üzere toplam 10 ihbar alındı. İhbarların ardından ilgili ekiplerin hızla bölgelere sevk edildiği ve yağışların neden olduğu su baskınları ile taşkınlara müdahale edildiği ifade edildi. Valilik açıklamasında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda saha çalışmalarının ve gelişmelerin takibinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sarı kodlu uyarı süresince sahada görev yapan tüm kurum ve kuruluşlara ve alınan tedbirlere riayet eden vatandaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop'ta 4-5 Kasım'daki kuvvetli yağışta ekipler 10 ihbara müdahale etti - Son Dakika
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