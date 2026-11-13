Şırnak Beytüşşebap'ta kapanan Yeşilöz yayla yolu elektrik hattı ekibince açıldı - Son Dakika
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Şırnak Beytüşşebap'ta kapanan Yeşilöz yayla yolu elektrik hattı ekibince açıldı

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Şırnak Beytüşşebap\'ta kapanan Yeşilöz yayla yolu elektrik hattı ekibince açıldı
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Şırnak Beytüşşebap\'ta kapanan Yeşilöz yayla yolu elektrik hattı ekibince açıldı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle yolları kapanan Yeşilöz köyü yaylalarındaki göçerlerin yolu, elektrik hattı çeken firmanın iş makineleriyle açıldı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği bölgede göçerler sıcak bölgelere geçmek için yola çıktı.

Şırnak'ta yağan kar sonrası yolları kapanan köylülerin imdadına elektrik hattı çeken ekipler yetişti. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta kalan göçer ailelerin yolları kepçeyle açıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şiddetli kar yağışı sonrası yolları kapanan Yeşilöz köyündeki yaylalarda kalan vatandaşların yolları elektrik hattı çeken ekipler tarafından açıldı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği köy ve yayla yollarında çalışan firma, iş makinalarıyla kapalı olan yolları açarak göçerlere ulaştı. Yaylalarda kalan göçerlerin yolunu açan ekiplerin çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı. Karlı dağlarda kalan göçerler ise yol açıldıktan sonra sıcak bölgelere geçmek için yola çıktı.

Kaynak: İHA
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