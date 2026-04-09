Şırnak'ta Şiddetli Yağış; Gazeteci Mahsur Kaldı

09.04.2026 14:43
Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili yağış ve fırtına, gazeteciyi derede mahsur bıraktı. Kurtarıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Aksu Köyü'nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı felç ederken, haber takibi için bölgeye giden muhabir, derede aracı ile çamura saplanarak zor anlar yaşadı. Sel sularının aniden yükselmesiyle dere yatağında mahsur kalan muhabir, iş makinası yardımıyla son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Müslüm Yiğit'e ait ağıl, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çöktü. Olayda 6 koyun telef olurken, büyük maddi zarar meydana geldi. Yaşanan felaketi görüntülemek ve kamuoyuna duyurmak için Aksu köyüne giden gazeteci Melih Yiğit, dönüş sırasında aniden bastıran sağanak yağışın etkisiyle yükselen dere sularının ortasında kaldı. Kısa sürede debisi artan dere, muhabirin bulunduğu noktayı geçilemez duruma getirdi. Bölgede bulun bir termik santrale ait personel ve köylüler, zamanla yarıştı. Tehlikenin her geçen dakika büyüdüğü olayda, Yiğit, iş makinasının kepçesiyle bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye çıkarıldı. Nefes kesen kurtarma anları kameralara yansırken, Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, yetkililerin vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardığı belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Fırtına, Fırtına, Silopi, Şırnak, Çevre, Kaza, Son Dakika

