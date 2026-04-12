Sivas'ta Nisan Ayında Beklenmedik Kar Yağışı

12.04.2026 15:28
Sivas'ta Nisan'da kar yağışı başladı, vatandaşlar keyifle karın tadını çıkardı.

Sivas'ta mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Baharı bekleyen Sivaslılar, beklenmedik karın keyfini sürdü.

Sivas'ta mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Aralıklarla etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, fotoğraf çektirip o anları kayıt altına aldı.

"Kar yağışıyla şaşkına döndük"

Turist olarak Sivas'a gelen bir kişi, beklenmedik kar yağışı ile şaşkına döndüğünü ve üşüdüğünü belirterek, "Sivas'a Nisan ayında gezmek için geldim. Kar yağışı gördükten sonra çok şaşırdım. Buraya gelirken kısa kollu kıyafetler getirmiştim ama Sivas'a gelince dondum. Soğuktan doğru düzgün gezemiyoruz ama Sivas gibi tarihi bir yerde karın yağışı ise hoşumuza gitti" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
