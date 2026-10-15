Sivas\'ta sağanak bazı köylerde hasara yol açtı, Kangal\'da mesire alanını su bastı.

Sivas'ta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak bazı köylerde maddi hasara neden oldu.

Sivas'ta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak yağış merkeze bağlı; Yakupoğlan, Güney, Gazi ve Dudullu köylerinde hafif çapta hasara neden oldu. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı. Kangal İlçesi'nde ise Kangal Köpek Çiftliği'nin bulunduğu mesire alanı da sular altında kaldı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekildi.