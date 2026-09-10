Sivas'ta vurularak yaralanan leylek tedavinin ardından Kızılırmak'a salındı
Sivas'ta Kızılırmak kenarında vurularak yaralandığı düşünülen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi edildi. Sağlığına kavuşan ve uçabilecek duruma gelen leylek, yeniden Kızılırmak'a götürülerek doğaya salındı.
Sivas'ta Kızılırmak kenarında yaralı halde bulunan leylek, tedavi ve bakımının tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salındı.
Sivas'ta vatandaşlar tarafından Kızılırmak kenarında vurularak yaralandığı düşünülen leylek, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından koruma altına alınan leyleğin yaralarının tedavisi gerçekleştirilirken, rehabilitasyon süreci tamamlandı. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan leylek, ekipler tarafından yeniden Kızılırmak'a götürüldü. Uçabilecek duruma geldiği belirlenen leylek, bulunduğu bölgede doğaya salındı.
Kaynak: İHA
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