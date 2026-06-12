Söke\'deki Tarım Arazilerinde Yangın İncelemesi

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazilerinde meydana gelen yangında zarar gören alanlar ve yanan tarımsal ürünler, ilçe tarım ekiplerince yerinde incelendi.

Söke'de tarım arazilerinin bir bölümünde meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yangından etkilenen alanlar ile zarar gören tarımsal ürünler, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal tarafından yerinde incelendi. Yangının ardından bölgeye giden İlçe Müdürü Ünal, zarar gören arazilerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yangının tarımsal üretime etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangından etkilenen üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletilirken, zarar gören çiftçilerin yanında olunduğu vurgulandı. Tarım arazilerindeki hasarın tespitine yönelik çalışmaların ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtildi. - AYDIN