Su altının dedektörlü hazine avcısı - Son Dakika
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Su altının dedektörlü hazine avcısı

Su altının dedektörlü hazine avcısı
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Antalya’da profesyonel dalgıç olan sahillerde dedektörle denize dalıp ve değerli eşyalar çıkarıyor.

Antalya'da profesyonel dalgıç olan sahillerde dedektörle denize dalıp ve değerli eşyalar çıkarıyor. Yaklaşık 1 ay önce Evrenseki sahilinde bulduğu Roma Heykelini müzeye teslim ettiğini belirten Orhan Atik, denizde bulduğu çok sayıda eşyadan sahiplerini bulabildiklerini de teslim ediyor.

25 Yıldır Manavgat'ta yaşadığını, 6 yıldır da profesyonel olarak dalış yaptığını belirten Orhan Atik "Denizde kaybolan değerli eşyaları dedektör yardımıyla buluyorum. Bugüne kadar insanların deniz içerisinde kaybettiği birçok değerli eşyasını dedektör yardımıyla bularak sahiplerine teslim ettim. Bundan bir ay önce Evrenseki sahilinde 5 metre derinlikte bir Roma Heykeli buldum ve bunu hemen müzeye teslim ettim. Beni diğer dalgıçlardan ayıran özellik dalışlarımda yanımda dedektör olması ve dedektör yardımıyla kumun altına da gizlense değerli eşyaları bulmam. Bu özelliğimden dolayı sosyal medyada Metal Dedektör 1 olarak tanınıyorum" dedi.

3 gün öncede Gündoğdu Aktaş sahilinde dalış yaparken 3.5 metre derinlikte bir poşete sarılı bir cisim bulduğunu belirten Atik "Açtığımda hayretler içinde kaldım büyü olduğunu tahmin ettiğim bir obje ile karşılaştım. İnsanların sorunu varsa doktora, hakime veya psikoloğa gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi büyüden medet ummak yerine Allah'a inanıp ona sığınsınlar" dedi.

Kaynak: İHA

Antalya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Su altının dedektörlü hazine avcısı - Son Dakika

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