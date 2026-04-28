Şuhut\'ta \'Benim Okulum Geleceğe Çare Yeşil Vatan\' etkinliği

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, çevre bilinci ve sürdürülebilir gelecek adına örnek bir projeye imza atıldı. "Benim Okulum Geleceğe Çare Yeşil Vatan" sloganıyla Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte 100 adet çeşitli meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Atatürk Ortaokulu idaresinin öncülüğünde gerçekleştirilen projeye ilçe protokolü de yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt katılarak öğrencilere destek verdi. Doğa sevgisinin küçük yaşta kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirirken hem çevre bilinci kazandı hem de geleceğe kalıcı bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşadı. - AFYONKARAHİSAR