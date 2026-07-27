Süleymanpaşa\'da Başıboş Atlar Trafiği Tehdit Ediyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir merkezine kadar inen başıboş atlar, orta refüjde otlarken görüntülendi. Zaman zaman yola çıkan atlar ise sürücülere zor anlar yaşatarak trafik güvenliğini tehlikeye atıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde şehir merkezindeki ana arterlerden birinde başıboş dolaşan atlar, orta refüjde bulunan otlarla beslendi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında rahat tavırlar sergileyen atlar, zaman zaman refüjden yola çıkarak akan trafiğin arasına girdi.

Vatandaşlar, benzer görüntülerin zaman zaman yaşandığını belirterek, başıboş hayvanların hem kendi can güvenlikleri hem de sürücüler açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Sürücüler ise muhtemel kazaların önüne geçilebilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.