Süleymanpaşa'da Renk Şöleni
Süleymanpaşa'da Renk Şöleni

10.05.2026 11:18
Süleymanpaşa'daki kanola tarlaları ve yeşil buğday, Marmara manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çiçek açan kanola tarlaları ile yemyeşil buğday ekili alanlar, Marmara Denizi manzarasıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Baharın gelmesiyle birlikte Süleymanpaşa kırsalında sarıya bürünen kanola tarlaları doğayı adeta renk şölenine çevirdi. Marmara Denizi kıyısında uzanan sarı kanola ve yeşil buğday tarlaları havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı. Özellikle gün ışığının tarlalara yansımasıyla oluşan renk geçişleri dikkat çekti.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, sarının farklı tonlarına bürünen kanola tarlalarının denizin maviliğiyle oluşturduğu uyum ön plana çıktı. Bölgedeki doğal güzellikler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Bölge çiftçileri için önemli gelir kaynaklarından biri olan kanola üretimi, her yıl bahar aylarında oluşturduğu görsel şölenle de dikkat çekiyor.

Doğa yeniden canlandı

Hava sıcaklıklarının artması ve yağışların etkisiyle birlikte doğanın yeniden canlandığı Tekirdağ'da, özellikle kırsal mahallelerde oluşan manzaralar seyirlik görüntüler oluşturdu. Sarı ve yeşilin buluştuğu tarlalar, Marmara kıyılarında adeta tabloyu andıran görüntüler meydana getirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

