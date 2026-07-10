Suşehri'nde Yazın Karla Mücadele - Son Dakika
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Suşehri'nde Yazın Karla Mücadele

Suşehri\'nde Yazın Karla Mücadele
10.07.2026 15:09
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Sivas Suşehri'nde yaz ortasında karla mücadele çalışmaları devam ediyor, yollar açılmaya çalışılıyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaz mevsimine rağmen yüksek kesimlerde karla mücadele devam ediyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 800 rakımlı Kösedağ'da yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini iş makineleriyle temizleyerek kapalı yolları açıyor.

Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği temmuz ayında, yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Suşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 800 rakımlı Kösedağ'da etkisini sürdüren kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı. Yer yer yaklaşık 3 metreyi bulan kar birikintileri nedeniyle iş makineleriyle bölgeye çıkan ekipler, kar küreme araçlarıyla yolu ulaşıma açık tutmak için yoğun mesai harcadı. Yaz ortasında gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları dikkat çekerken, ekiplerin özellikle yayla yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü görüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Suşehri, Sivas, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Suşehri'nde Yazın Karla Mücadele - Son Dakika

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