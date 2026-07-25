Tarsus’ta Yeşil Çatı Yönetmeliği hazırlıkları sürüyor

Mersin'in Tarsus Belediyesi öncülüğünde, Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında düzenlenen çalıştayda, Yeşil Çatı Yönetmeliği için kamu kurumları, meslek odaları ve paydaşlar bir araya geldi. Hazırlanacak yönetmelikle, karbon salımını azaltan, yağmur suyunu verimli kullanan ve biyoçeşitliliği destekleyen yeşil çatı uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Tarsus Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen Yeşil Çatı Tarsus Projesi çerçevesinde Yeşil Çatı Yönetmeliği Hazırlık Çalıştayı, Belediye Meclis Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren çalıştaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi temsilcileri, Çukurova Kalkınma Ajansı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odalarının temsilcileri ile Tarsus Kent Konseyi Çevre Meclisi katıldı. Çalıştayda, hazırlanacak yönetmeliğin kapsamı ve uygulanabilirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Oluşturulan çalışma gruplarında dile getirilen öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda çalıştay sonuç bildirimi hazırlandı. Elde edilen çıktılar, Yeşil Çatı Yönetmeliği'nin oluşturulma sürecine yön verecek temel kaynaklardan biri olacak.

Hazırlıkları devam eden yönetmelikle birlikte çatıların yalnızca yapıların bir parçası olmasının ötesine geçerek karbon salımını azaltan, kentsel ısı adası etkisini hafifleten, yağmur suyunun yerinde yönetilmesini sağlayan ve biyoçeşitliliği destekleyen yaşayan alanlara dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak uygulamaların yasal altyapısının oluşturulması amaçlanıyor.

Tarsus Belediyesinin, iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel yaklaşım, kurumlar arası iş birliği ve ortak aklı esas alan projeleri hayata geçirerek, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.