Çevre ve Demokrasi İçin Pedal Çevirdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çevre ve Demokrasi İçin Pedal Çevirdiler

Çevre ve Demokrasi İçin Pedal Çevirdiler
15.07.2026 14:14  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Koşu Grubu ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Koşu Grubu ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Yaklaşık 25 bisikletlinin katılımıyla Tatvan Mehmetçik Parkı'nda bir araya gelen grup, hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi ise minnetle andı. Anma etkinliğinin ardından gönüllülerin de katılımıyla oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, Van Gölü'nün Tatvan Plajı Çöplük mevkiinde kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Van Gölü sahilinde çevreye gelişigüzel bırakılmış atıkları toplayan çevre gönüllüleri, yaklaşık 100 torba çöpü doğadan uzaklaştırdı. Toplanan atıkların, Tatvan Belediyesi ekipleri tarafından alınarak uygun şekilde bertaraf edileceği belirtildi.

Van Gölü'nün önemine değinen aktivistler, "Van Gölü, yalnızca bölgemizin değil, ülkemizin en önemli doğal miraslarından biridir. Bu eşsiz değeri korumak yalnızca kurumların değil, toplumun her kesiminin ortak sorumluluğudur. Ne yazık ki özellikle yaz aylarında kıyılarda oluşan çevre kirliliği, Van Gölü'nün geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Van Aktivistleri Derneği Üyesi Dilruba Ercan, çevre temizliğinin ardından yetkililere ve vatandaşlara seslenerek, "Bu vesileyle bir kez daha yetkililere, özellikle yoğun kullanılan sahil bölgelerine yeterli sayıda çöp konteyneri yerleştirilmesi çağrısında bulunuyor, vatandaşlarımızı da çevreyi temiz kullanmaya ve doğaya sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Tatvan Koşu Grubu Başkanı Eyüpcan Subaşı ise gerçekleştirilen etkinliğin amacını vurgulayarak, "Demokrasimize sahip çıkarken, doğamıza da sahip çıkmanın ortak bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Demokrasi, 15 Temmuz, Van Gölü, Tatvan, Bitlis, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çevre ve Demokrasi İçin Pedal Çevirdiler - Son Dakika

İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti

13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:57
Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 14:20:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Çevre ve Demokrasi İçin Pedal Çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.