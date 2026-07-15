Çevre ve Demokrasi İçin Pedal Çevirdiler

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Koşu Grubu ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Yaklaşık 25 bisikletlinin katılımıyla Tatvan Mehmetçik Parkı'nda bir araya gelen grup, hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi ise minnetle andı. Anma etkinliğinin ardından gönüllülerin de katılımıyla oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, Van Gölü'nün Tatvan Plajı Çöplük mevkiinde kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Van Gölü sahilinde çevreye gelişigüzel bırakılmış atıkları toplayan çevre gönüllüleri, yaklaşık 100 torba çöpü doğadan uzaklaştırdı. Toplanan atıkların, Tatvan Belediyesi ekipleri tarafından alınarak uygun şekilde bertaraf edileceği belirtildi.

Van Gölü'nün önemine değinen aktivistler, "Van Gölü, yalnızca bölgemizin değil, ülkemizin en önemli doğal miraslarından biridir. Bu eşsiz değeri korumak yalnızca kurumların değil, toplumun her kesiminin ortak sorumluluğudur. Ne yazık ki özellikle yaz aylarında kıyılarda oluşan çevre kirliliği, Van Gölü'nün geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Van Aktivistleri Derneği Üyesi Dilruba Ercan, çevre temizliğinin ardından yetkililere ve vatandaşlara seslenerek, "Bu vesileyle bir kez daha yetkililere, özellikle yoğun kullanılan sahil bölgelerine yeterli sayıda çöp konteyneri yerleştirilmesi çağrısında bulunuyor, vatandaşlarımızı da çevreyi temiz kullanmaya ve doğaya sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Tatvan Koşu Grubu Başkanı Eyüpcan Subaşı ise gerçekleştirilen etkinliğin amacını vurgulayarak, "Demokrasimize sahip çıkarken, doğamıza da sahip çıkmanın ortak bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS