Tavşanlı\'da orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına hem karadan hem de havadan müdahale etti. Çalışmalara 3 arazöz ve 1 helikopter katıldı. Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde alevlerin ormanlık alanda geniş bir bölgeye yayılması önlendi. Yaklaşık 1 dekarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, ekiplerin muhtemel yeniden alevlenmelere karşı bir süre daha bölgede tedbir amaçlı çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.