Tokat Niksar'da Çamiçi Yaylası karla kaplandı, aileler piknik yapıp kartopu oynadı - Son Dakika
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Tokat Niksar'da Çamiçi Yaylası karla kaplandı, aileler piknik yapıp kartopu oynadı

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Tokat Niksar\'da Çamiçi Yaylası karla kaplandı, aileler piknik yapıp kartopu oynadı
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Tokat Niksar\'da Çamiçi Yaylası karla kaplandı, aileler piknik yapıp kartopu oynadı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Çamiçi Yaylası beyaza büründü. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki yaylaya gelen aileler piknik yaparken çocuklar kartopu oynayıp karda kaydı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Çamiçi Yaylası'nda aileler piknik yaptı, çocuklar ise kartopu oynayıp karda kaydı.

Niksar ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Çamiçi Yaylası beyaza büründü. Aileleriyle yaylaya çıkan vatandaşlar piknik yaparken, çocuklar kartopu oynayıp karda kaydı. İlçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çamiçi Yaylası, kar yağışının ardından vatandaşların uğrak noktası oldu. Kar manzarasını görmek için yaylaya gelen aileler piknik yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan yaylada çocuklar kartopu oynayarak ve karda kayarak karın keyfini çıkardı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat Niksar'da Çamiçi Yaylası karla kaplandı, aileler piknik yapıp kartopu oynadı - Son Dakika
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