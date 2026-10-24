Tokat'ta sonbaharla renklenen kavaklar Pazar-Zile yolunda doğal tünel oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat'ta sonbaharla renklenen kavaklar Pazar-Zile yolunda doğal tünel oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tokat\'ta sonbaharla renklenen kavaklar Pazar-Zile yolunda doğal tünel oluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tokat\'ta sonbaharla renklenen kavaklar Pazar-Zile yolunda doğal tünel oluşturdu
Haber Videosu

Tokat'ın Pazar ve Zile ilçelerini bağlayan karayolunda sonbahar renklerine bürünen kavak ağaçları, Bağlarbaşı köyü yakınlarında doğal bir tünel oluşturuyor. Dalların yol üzerinde birleşmesiyle ortaya çıkan görüntü, sürücülerin ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Tokat'ın Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve yeşil tonlarına bürünen kavak ağaçları, oluşturdukları doğal tünelle dikkat çekiyor.

Pazar-Zile karayolunun Bağlarbaşı köyü yakınlarındaki bölümünde yolun iki tarafında sıralanan kavak ağaçları, sonbahar renkleriyle farklı bir görünüme kavuştu. Dalların yol üzerinde birleşmesiyle sürücülere doğal bir tünelden geçiyormuş hissi veren ağaçlar, yolculuk yapanların ilgisini çekiyor. Havadan görüntülenen yol ve çevresindeki renk geçişleri, sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi. Bölge, doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

"Tünel oluşturduğu için ayrı bir görüntü ortaya çıkıyor"

Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Coruş, kavak ağaçlarının oluşturduğu manzaranın her mevsim farklı bir güzellik sunduğunu söyledi.

Bölgeye zaman zaman fotoğraf çekmeye geldiğini belirten Coruş, "Pazar-Zile karayolundayız. Ben doğa fotoğrafçılığıyla uğraşıyorum. Buraların da fotoğraflarını ara ara çekmeye geliyorum. Şimdi buraya gelmemin nedeni kavak ağaçlarının burada tünel oluşturması. Tünel oluşturduğu için ayrı bir görüntü ortaya çıkıyor. Burası her mevsim güzel ama sonbaharda ayrı bir güzel oluyor. Sarı yapraklar buraya ayrı bir manzara katıyor. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
GüncelYaşamÇevreTokatZileSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan'ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Martı TAG davasında taksiciler kaybetti Mahkemeden dikkat çeken karar Martı TAG davasında taksiciler kaybetti! Mahkemeden dikkat çeken karar
Türkiye’de bir ilk Muş’taki hasta İstanbul’da ameliyat edildi Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi
TMSF’ye tam 5 milyar TL yatırdılar İki iş insanı için kritik karar TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar 13 adrese polis baskını Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını
Başbakandan halka kritik uyarı Her evde 3 günlük stok istedi Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
11:00
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
10:25
Fenerbahçe’den Oğuz Aydın hamlesi Yönetim kararını verdi
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi
10:06
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
09:30
Emziren annenin “küflü ürün“ ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza
Emziren annenin "küflü ürün" ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:02
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
08:11
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 11:15:06. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta sonbaharla renklenen kavaklar Pazar-Zile yolunda doğal tünel oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei