Tokat\'ta Toprak Kayması Güvenlik Kamerasında

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen toprak kayması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yağışların ardından ilçeye bağlı Akdoğmuş köyü kırsal alanda toprak hareketliliği meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede inceleme yapılırken, muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Toprak kayması güvenlik kamerasına yansıdı. - TOKAT