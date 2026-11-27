Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda gün batımı, kar ve sisin buluşmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara dronla görüntülendi.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Zigana Dağı, gün batımında farklı bir güzelliğe büründü. Dağların arasını kaplayan sis bulutları ve güneşin batışı sırasında gökyüzünde oluşan renkler görsel şölen oluşturdu.

Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, karla kaplı dağlar arasında ilerleyen sis bulutları ve gün batımının oluşturduğu manzara dikkat çekti. Doğanın farklı renklerini bir araya getiren görüntüler ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.

"Buradaki kar ve orman manzarası hiçbir yerde bulunmaz"

Gün batımı ve kar manzarasını izlemek için Zigana Dağı'na gelen Oğuzhan Çolak, "Şu an kayak merkezindeyiz, çok güzel bir kar yağdı. Tam zirvedeyiz şu an. Manzarayı izlemeye geldik. Manzara mükemmel, sis de var. Herkese tavsiye ediyorum böyle bir kar manzarası, ormanlar hiçbir yerde bulunmaz" dedi.

Azerbaycanlı Cafer Novruzov ise "Kar yağışıyla birlikte Azerbaycanlı arkadaşlarımla buraya geldik. Burası çok güzel. Karadeniz'in en güzel dağlarından birisi. Gün batımı çok güzeldi, burada sislerin arasından Zigana köyünü seyretmek ayrıca çok güzeldi" ifadelerini kullandı.