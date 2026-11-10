Trabzon Şalpazarı'nda istinat duvarının yıkılma riski nedeniyle 20 daire boşaltıldı - Son Dakika
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Trabzon Şalpazarı'nda istinat duvarının yıkılma riski nedeniyle 20 daire boşaltıldı

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Trabzon Şalpazarı\'nda istinat duvarının yıkılma riski nedeniyle 20 daire boşaltıldı
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Kireç Mahallesi'ndeki afet evlerinin arkasındaki istinat duvarı gevşeyip binaya yaslandı. Yıkılma riski nedeniyle 20 daire boşaltılırken, afet evi sakinleri duvar için defalarca başvurduklarını ancak sorunun çözülmediğini söyledi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında ilçe merkezindeki Kireç Mahallesi'nde afet evlerinin hemen arkasında yer alan istinat duvarının gevşeyerek binaya yaslanması korku ve paniğe neden oldu. İstinat duvarının binanın üzerine yaslanması ve yıkılması tehlikesi nedeniyle bölgedeki 20 daire boşaltıldı.

Afet evleri sakinlerinden Remzi Cömert, söz konusu istinat duvarının uzun süredir tehlike arz ettiğini belirterek yıkılma riski bulunması nedeniyle defalarca ilgili yerlere başvurularda bulunduklarını hatırlattı. Cömert, "Fazla yağmur yağdığı zaman acaba duvar yıkılacak mı diye korku yaşıyorduk. Bu durum yaşanmadan önlem alınamaz mıydı? Defalarca bu durumla ilgili şikayette bulunduk. Önlem almak için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Başta Şalpazarı Belediyesi olmak üzere her yere başvurduk. Ama bir türlü sorun çözülemedi" dedi.

Afet için yapılan evler afete uğradı

Afet evlerinde 10 yıldır oturan Barış Mercan ise 2023 yılında duvarda oynama olması üzerine her yere dilekçe verdiklerini ve duvarın yıkılma tehlikesinin bulunduğunu anlattıklarını ifade ederek, "AFAD'dan geldiler duvarın yıkılmayacağını, hiçbir şey olmayacağını söylediler. Burada 100 tane öğrenci var. Öğrenci yurdu bulunuyor, burada. O öğrencilere bir şey olsa bunun hesabını kim verecek? Şimdi geldiler, bize 'Evleri boşaltın' diyorlar. Zamanında afet için yapılan evler şimdi afete uğradı" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
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