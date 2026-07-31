Trafiği durdurup ördeği kurtardılar - Son Dakika
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Trafiği durdurup ördeği kurtardılar

Trafiği durdurup ördeği kurtardılar
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İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Karşıyaka’da taksilere yönelik denetim sırasında araçların arasında kalan yeşilbaşlı dişi ördeği fark ederek trafiği durdurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Karşıyaka'da taksilere yönelik denetim sırasında araçların arasında kalan yeşilbaşlı dişi ördeği fark ederek trafiği durdurdu. Sağlık kontrolünden geçirilen ördek, yeniden doğal yaşamına kavuşması için İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Cevdet Bilsay Caddesi'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonuna imza attı. Yol üzerinde dolaşan, zaman zaman uçmaya çalışmasına rağmen yere düşen bir ördeği fark eden ekipler araç trafiğini kısa süreliğine durdurdu. Dikkatli bir çalışmayla yakalanan ördek, ekip aracıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği'ne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Muayenede genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yeşilbaşlı dişi ördeğin uçabildiği tespit edildi. Gerekli kontrollerin ardından ördek, doğal yaşamına güvenle dönebilmesi için İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Karşıyaka, Zabıta, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Trafiği durdurup ördeği kurtardılar - Son Dakika

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