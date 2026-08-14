Tufanbeyli\'de Şiddetli Yağışta Taşkın

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde şiddetli sağanakta sokaklar göle dönerken, bazı binaların giriş katlarını su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Adana ve çevresi için sağanak yağış uyarısında bulunmasının ardından Tufanbeyli ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı sokaklar suyla kaplanırken, bazı binaların giriş katlarını da su bastı. Vatandaşlar, taşkın sularını ellerine aldıkları kovalarla boşaltarak tahliye etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Yaklaşık 30 dakika yağan yağmur daha sonra etkisini yitirdi.