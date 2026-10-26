Tunceli'de 70 metrede mahsur kalan keçilere amatör dağcılar ulaştı - Son Dakika
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Tunceli'de 70 metrede mahsur kalan keçilere amatör dağcılar ulaştı

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Tunceli\'de 70 metrede mahsur kalan keçilere amatör dağcılar ulaştı
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Tunceli\'de 70 metrede mahsur kalan keçilere amatör dağcılar ulaştı
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Tunceli Yeni Mahalle'deki Dündül Tepesi'nde yaklaşık 70 metre yükseklikte kalan, Mehmet Kazan'a ait keçiler vatandaşların harekete geçmesiyle kurtarıldı. Doğasever amatör dağcılar Hasan Yıldız ile Hasan Aksoy'un zorlu arazideki çalışması telefon kamerasına yansıdı, keçiler sahibine teslim edildi.

Tunceli'de yaklaşık 70 metre yükseklikteki Dündül Tepesi'nde mahsur kalan keçiler, vatandaşlar ve doğasever amatör dağcıların çalışmasıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KEÇİLERİ VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Tunceli Yeni Mahalle'de bulunan Dündül Tepesi'nde, Mehmet Kazan'a ait keçiler yaklaşık 70 metre yükseklikte mahsur kaldı. Keçileri fark eden vatandaşlar, hayvanların kurtarılması için harekete geçti.

AMATÖR DAĞCILAR ZORLU ARAZİDE ULAŞTI

Çalışmalara katılan doğasever amatör dağcılar Hasan Yıldız ve Hasan Aksoy, zorlu arazi şartlarına rağmen keçilere ulaşmayı başardı. Amatör dağcıların çabalarıyla bulundukları noktadan kurtarılan keçiler, daha sonra sahibi Mehmet Kazan'a teslim edildi.

Keçilerin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken amatör dağcıların zorlu arazide gerçekleştirdiği kurtarma çalışması dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tunceli'de 70 metrede mahsur kalan keçilere amatör dağcılar ulaştı - Son Dakika
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