Tunceli Pülümür\'de Salördek ekoturizme kazandırılmak üzere korunacak

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Salördek bölgesinin doğal dokusunun korunarak ekoturizme kazandırılması hedefleniyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan Salördek bölgesi, sahip olduğu doğal güzelliklerin korunması ve turizme kazandırılması amacıyla Ekoturizm Alanı olarak koruma altına alınıyor. Bölgenin doğal zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Salördek bölgesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılarak gençler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sonbaharın sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına büründürdüğü bölgede gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Munzur'un eşsiz manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkardı.

Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Salördek'in korunarak doğa turizmine kazandırılmasıyla bölgenin turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor. Kentin doğal ve kültürel değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.