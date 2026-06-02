Tütün Kontrolü Kongresi Elazığ'da
Tütün Kontrolü Kongresi Elazığ'da

02.06.2026 13:53
Tütünsüz gelecek vurgusuyla Elazığ'da tütün kontrolü kongresi düzenlenecek.

Ülkede tütün kontrolü mücadelesi kapsamında çok önemli adımlar atıldığını aktaran Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, "Amacımız, 4207 Sayılı Kanun'un 30. yılı yaklaşırken ülkemizin bu alandaki birikimini yeni ihtiyaçlarla birlikte değerlendirmek ve tütünsüz, nikotinsiz bir gelecek için ortak bir yol haritası oluşturmak" dedi.

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi, 3-7 Haziran tarihleri arasında Elazığ'da gerçekleştirilecek. "Tütünsüz ve Nikotinsiz Gelecek İçin 30 Yıl: Kanıt, Politika ve Eylem" temasıyla düzenlenecek kongrede; tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin güncel veriler, yeni nesil ürünler, ulusal mevzuat ihtiyacı, sigara bırakma hizmetleri, çocukları ve gençleri korumaya yönelik yaklaşımlar ile tütün kontrolünün geleceği ele alınacak.Tütün kontrolü alanında çalışan bilim insanlarını, halk sağlığı uzmanlarını, sağlık profesyonellerini, kamu temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve politika yapıcıları bir araya getirecek kongrede 200'ü aşkın katılımcının yer alması bekleniyor.

Kongre öncesinde Johns Hopkins Institute for Global Tobacco Control iş birliğiyle Tütün Kontrolünde Liderlik Gelişim Programı düzenlediklerini anlatan Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Yasemin Açık, kongrenin Elazığ'da düzenlenmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Çünkü ülkemizde tütün kontrolü mücadelesi kapsamında Elazığ'da çok önemli adımlar atıldı. Derneğimizi 1993 yılında, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı bünyesinde kurduk. Bilimsel yayıncılık, savunuculuk, eğitim ve politika geliştirme alanlarında ülkemizin ilk tütün kontrolü girişimlerine öncülük ettik. Bu nedenle Elazığ'da düzenlediğimiz kongre, geçmişi hatırlayan ama esas olarak geleceğe bakan bir buluşma olacak. Amacımız, 4207 Sayılı Kanun'un 30. yılı yaklaşırken ülkemizin bu alandaki birikimini yeni ihtiyaçlarla birlikte değerlendirmek ve tütünsüz, nikotinsiz bir gelecek için ortak bir yol haritası oluşturmak" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

