Unlu Bit Zararlısına Kimyasal Mücadele Başladı

02.06.2026 10:17
Kuyucak'ta turunçgil bahçelerinde unlu bit zararlısına karşı kimyasal mücadele zamanı geldi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan teknik incelemeler sonucu turunçgil bahçelerinde kalite ve verim kaybına yol açan unlu bit zararlısına karşı kimyasal mücadele zamanının geldiği bildirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde turunçgil üreticilerine önemli bir uyarı yapıldı. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından portakal, mandalina, limon ve greyfurt bahçelerinde gerçekleştirilen teknik kontroller ve fenolojik gözlemler sonucunda, ürünlerde kalite ve verim kaybına neden olan turunçgil unlu biti zararlısına karşı kimyasal mücadele dönemine girildiği tespit edildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, zararlı ile mücadelede yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından turunçgilde unlu bite karşı ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) kullanılması gerektiği vurgulandı. Üreticilerin doğru ve etkili mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgi almak için Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmalarının önem taşıdığı belirtilirken, açıklamada ayrıca tüm üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

