Uzman: Adana'da yol kenarı atıkları Akdeniz'e karışıyor - Son Dakika
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Uzman: Adana'da yol kenarı atıkları Akdeniz'e karışıyor

Uzman: Adana\'da yol kenarı atıkları Akdeniz\'e karışıyor
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Adana'da yol kenarlarına, tarım arazilerine ve sulama kanalı çevrelerine bırakılan çöp ve atıklar çevre kirliliğine yol açıyor. Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi üyesi Sibel Demirci, atıkların yakılmasının hava kirliliği oluşturduğunu, yağışla birlikte Akdeniz'e karıştığını belirterek vatandaşları ihbara çağırdı.

Adana'nın dört bir yanında yol kenarlarına bırakılan çöp ve atıklar çevre kirliliğine neden oluyor. Atıkların arasında klozet, koltuk, otomobil lastiği ve buzdolabı gibi çok sayıda eşya bulunuyor.

Adana'da kent merkezinin yanı sıra tarım arazileri, sokaklar, kaldırımlar ve sulama kanallarının çevresinde de gelişigüzel bırakılmış atık yığınları dikkat çekiyor. Özellikle yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde yol kenarlarına bırakılan evsel ve çeşitli atıklar, hem kötü görüntü oluşturuyor hem de çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturuyor. Merkez Çukurova ilçesindeki Yılmaz Güney Bulvarı, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi ve Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde yol kenarları adeta çöplüğe döndü. Bu alanlarda atık ve çöplerin zaman zaman yakılması da tepkiye neden oluyor.

Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Demirci, kentteki atık sorununun giderek büyüdüğünü belirterek, Adana'nın artık çöplerle anılan bir şehir haline geldiğini söyledi.

"Adana artık çöplerle anılan bir şehir haline geldi"

Demirci, atık miktarının çok fazla olduğunu belirterek, "Adana artık çöplerle anılan bir şehir haline geldi. Geri dönüşüm firması ve yurt dışı ithalatçı hurda firmasının çok fazla olması bunlara etken. Toplu olarak atık miktarımız çok fazla. Sokaklarda, kaldırımlarda, tarım arazilerinde ve sulama kanallarının çevresinde atık yığınlarıyla karşılaşır hale geldik" dedi.

Atıkların yalnızca görüntü kirliliğine neden olmadığını, toprağa ve su kaynaklarına da zarar verdiğini ifade eden Demirci, "Bu atıklar toprak kirliliğine de sebep oluyor. Ayrıca bu atıklar yağışla birlikte Akdeniz'e karışıyor" diye konuştu.

"Atıkların yakılması hava kirliliğine neden oluyor"

Yol kenarlarına bırakılan atıkların bazı bölgelerde yakıldığını da belirten Demirci, bunun hava kirliliğine yol açtığını söyledi.

Demirci, "Bu toplu atıklar o bölgede yaşayanlar tarafından yakıldığı için hava kirliliği oluşturuyor. Bunun bir cezası var. Ancak o atıkları atanları tespit etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Atanların görüntüsünü alıp bildirmeleri gerekiyor"

Atıkların özellikle kent merkezinden uzak noktalara bırakılması nedeniyle denetim ve ihbar mekanizmasının önemine dikkat çeken Demirci, vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Demirci, "O atık bölgeleri biraz merkezden uzak ve ancak şikayet yoluyla yakalanabilir. O bölgedeki insanların bu işi üstlenip atanların görüntüsünü alıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekiyor" dedi.

Adana'da yol kenarlarında biriken atıkların kent genelinde ciddi bir çevre sorununa dönüştüğünü belirten Demirci, "Bu atıklar Adana'mız için görsel ve çevresel açıdan içler acısı bir durum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Uzman: Adana'da yol kenarı atıkları Akdeniz'e karışıyor - Son Dakika

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