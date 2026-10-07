Van Başkale'de iki gündür süren sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Başkale'de iki gündür süren sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Başkale\'de iki gündür süren sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki yüksek bölgeler beyaza bürünerek kar örtüsüyle kaplandı.

Van'ın Başkale ilçesinde iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van il merkezi ve ilçelerinde iki gündür etkili olan yağmur yağışı, Başkale'de yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Dün başlayan sağanağın ardından 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki yüksek bölgeler beyaza büründü. Yağış sonrası oluşan kar örtüsü, bölgedeki doğal görünümü değiştirirken, yüksek rakımlı alanlarda yer yer kalın kar tabakası oluştu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerToros DağlarıHava DurumuBaşkaleGüncelYaşamÇevreDoğaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
Oya Başar’dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı
Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı İlk vaka ölümle sonuçlandı Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı
İngiltere’den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya’ya son anlarda mat oldu İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu
Olaylı infazda yeni gelişme İdam sonrası hayatta kalan Pike’ın bilinci yerine geldi Olaylı infazda yeni gelişme! İdam sonrası hayatta kalan Pike'ın bilinci yerine geldi
AVM’de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
09:11
Çeşme Belediyesi’ne operasyon Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
09:05
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
08:52
Buraya kadarmış Güle güle Montella
Buraya kadarmış! Güle güle Montella
08:39
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
08:21
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
06:56
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 09:52:56. #7.13#
SON DAKİKA: Van Başkale'de iki gündür süren sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei