Van Başkale\'de iki gündür süren sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü

Van'ın Başkale ilçesinde iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van il merkezi ve ilçelerinde iki gündür etkili olan yağmur yağışı, Başkale'de yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Dün başlayan sağanağın ardından 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki yüksek bölgeler beyaza büründü. Yağış sonrası oluşan kar örtüsü, bölgedeki doğal görünümü değiştirirken, yüksek rakımlı alanlarda yer yer kalın kar tabakası oluştu.