Van'da etkili kar ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van'da etkili kar ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Van\'da etkili kar ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Van\'da etkili kar ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Haber Videosu

Van'da dün akşam başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı, sabah Edremit ilçe merkezinde cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Kar ve buzlanma riski nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken Meteoroloji gece pus, sis, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde özellikle Edremit ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerinde günlük yaşamı etkiledi. Özellikle Edremit ilçesinde cadde, sokak ve araçların üzeri karla kaplanırken, vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Bu yıl kar yağışının erken geldiğini belirten vatandaşlar, yağışların devam etmesinin hem kent hem de Van Gölü açısından sevindirici olduğunu dile getirdi.

9 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İpekyolu, Tuşba, Muradiye, Çaldıran, Erciş, Gürpınar, Edremit, Özalp ve Saray ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının beklendiği belirtilerek, gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayının görülebileceği bildirildi.

"Şimdiye kadar böyle bir kar görmedim"

Kar yağışının bu yıl erken geldiğini belirten vatandaşlardan Murat Öztürk isimli vatandaş, geçen yıllara kıyasla yağışın erken başlamasına şaşırdığını söyledi. Aralık ve ocak aylarında görmeye alışık oldukları karın bu yıl kasım ayında yağdığını ifade eden Öztürk, son üç gündür etkili olan yağmurun da kendisini memnun ettiğini belirtti.

Van Gölü'nün su seviyesinin giderek azaldığına dikkat çeken Öztürk, yağışların göl açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Geçen seneye rağmen bu sene çok erken bir yağış geldi. Bu da halkımız ve memleketimiz için güzel oldu. Özellikle üç gündür yağan yağmur beni çok memnun etti. Çünkü gölümüz gittikçe tükeniyordu. Bu şekilde devam ederse Allah'ın izniyle gölümüz de memleketimiz de güzel olur. Şimdiye kadar böyle erken bir kar görmedim. Normalde aralık ve ocak aylarında bu karı görebiliyorduk. Bu kar çok erken geldi" dedi.

Kaynak: İHA
EdremitEğitimGüncelÇevreVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
Afyonkarahisar’da cinayet: İki kardeş eniştelerini öldürdü Afyonkarahisar'da cinayet: İki kardeş eniştelerini öldürdü
Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
09:55
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı
09:51
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu farkı Herkes bu hareketini konuşuyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Herkes bu hareketini konuşuyor
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:38
Galatasaray’da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
Galatasaray'da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
09:27
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare
09:13
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
09:07
Dünyanın gözü Antalya’da COP31 bugün başlıyor
Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor
09:06
Emre Belözoğlu’nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
08:49
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
07:46
Altın haftaya yükselişle başladı 6 bin 600 lira barajı aşıldı
Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 10:11:22. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da etkili kar ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android