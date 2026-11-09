Van\'da etkili kar ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde özellikle Edremit ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerinde günlük yaşamı etkiledi. Özellikle Edremit ilçesinde cadde, sokak ve araçların üzeri karla kaplanırken, vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Bu yıl kar yağışının erken geldiğini belirten vatandaşlar, yağışların devam etmesinin hem kent hem de Van Gölü açısından sevindirici olduğunu dile getirdi.

9 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İpekyolu, Tuşba, Muradiye, Çaldıran, Erciş, Gürpınar, Edremit, Özalp ve Saray ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının beklendiği belirtilerek, gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayının görülebileceği bildirildi.

"Şimdiye kadar böyle bir kar görmedim"

Kar yağışının bu yıl erken geldiğini belirten vatandaşlardan Murat Öztürk isimli vatandaş, geçen yıllara kıyasla yağışın erken başlamasına şaşırdığını söyledi. Aralık ve ocak aylarında görmeye alışık oldukları karın bu yıl kasım ayında yağdığını ifade eden Öztürk, son üç gündür etkili olan yağmurun da kendisini memnun ettiğini belirtti.

Van Gölü'nün su seviyesinin giderek azaldığına dikkat çeken Öztürk, yağışların göl açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Geçen seneye rağmen bu sene çok erken bir yağış geldi. Bu da halkımız ve memleketimiz için güzel oldu. Özellikle üç gündür yağan yağmur beni çok memnun etti. Çünkü gölümüz gittikçe tükeniyordu. Bu şekilde devam ederse Allah'ın izniyle gölümüz de memleketimiz de güzel olur. Şimdiye kadar böyle erken bir kar görmedim. Normalde aralık ve ocak aylarında bu karı görebiliyorduk. Bu kar çok erken geldi" dedi.