Van'a Bakanlık Onaylı Tramvay Hattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'a Bakanlık Onaylı Tramvay Hattı

Van\'a Bakanlık Onaylı Tramvay Hattı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. 8,67 km'lik hat, 11 istasyonla hizmet verecek ve 2050'de saatte 10 bin 305 yolcu taşıması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı'nın, havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11726 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin kararda değişiklik yapıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Karar kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini açıkladı.

8,67 kilometrelik hatta 11 istasyon

Projenin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Etüt Raporu'nun 14 Kasım 2025 tarihinde Bakanlığa sunulduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızca üstlendiğimiz hat, 8,67 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşuyor. Havalimanı bağlantısını da kapsayan hattımızla Şehir Hastanesi ile Belediye arasında raylı sistem ulaşımı sağlayacağız."

Saatte tek yönde 10 bin 305 yolcu

Uraloğlu, "Kentin yüksek yoğunluklu konut alanları, merkezi iş alanı, hastane tesisi, otogar ve havalimanı gibi cazibe merkezlerine hizmet verecek güzergahta planlanan hattımızın 2050 hedef yılında saatte tek yönde 10 bin 305 yolcuya hizmet vermesini öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Van Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Ulaşım, Çevre, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van'a Bakanlık Onaylı Tramvay Hattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var
Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi CHP’den hamle gecikmedi Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi! CHP'den hamle gecikmedi
10 yıl sonra yakalanmıştı Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre 10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre
Nepal’de korkunç bilanço Felaketin boyutu her saat artıyor Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı İsrail destekçileri küplere bindi Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi
Prens George’a telefon yasağı Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
12:20
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
12:18
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu Bakanlıktan net açıklama geldi
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi
12:01
Galatasaray’dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
11:54
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 13:36:54. #7.12#
SON DAKİKA: Van'a Bakanlık Onaylı Tramvay Hattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement