Bakan Yardımcısı Burak Demiralp: "Van Gölü\'nde yılların biriktirdiği kirlilik yüküne neşter vurduk"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalarla havza genelindeki atık su arıtma oranını yüzde 99,8 seviyesine çıkardıklarını belirterek, "Yılların biriktirdiği kirlilik yüküne neşter vurduk" dedi.

Van Gölü Havzası'nın çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel bütünlüğüyle ele alınacağı "Gelecek İçin Van Gölü Havzası-Ortak Akıl Platformu/Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı" kentteki bir otelde başladı. 20-21 Temmuz'da Sıfır Atık Vakfı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalıştay; iklim değişikliği, su güvenliği, çevresel koruma, sürdürülebilir kalkınma ve ortak gelecek perspektifiyle Van Gölü Havzası için uzun vadeli bir vizyon oluşturmayı amaçlıyor.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, ülkenin doğasını koruma ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme kararlılığı, en üst düzeyde benimsenen bir devlet politikası haline geldiğini belirtti. Demiralp, "Bununla birlikte sınırları aşarak küresel bir çevre hareketine dönüşen, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan ve yürütülen Sıfır Atık Seferberliği, iklim kriziyle mücadelemizin en güçlü sivil ve toplumsal dayanağı olmuştur. Bugün burada sadece coğrafi bir sınırı veya mavi bir su kütlesini konuşmak için değil; değerlerimizi korumak ve geleceğe taşımak hedefiyle toplanmış bulunuyoruz" dedi.

"Van Gölü yaşayan bir coğrafyadır"

Van Gölü ve havzası; etrafındaki tarım alanları, sulak alanları, endemik biyolojik çeşitliliği, kültürel hafızası ve iktisadi geleceğiyle Türkiye'nin en hayati ekosistemlerinden biri olduğunu hatırlatan Demiralp, "Van Gölü, gelecek nesillere aktarmamız gereken yaşayan bir coğrafyadır. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki küresel iklim değişikliği, kuraklık baskısı, su stresi ve hızlı kentleşme gibi tehditler bu eşsiz havzanın sınırlarını zorlamaktadır. Biz bu tehditlere seyirci kalmayı reddeden, sahada irade gösteren bir aklın temsilcileriyiz. Bakanımız Murat Kurum'un talimatlarıyla 2020 yılında başlattığımız ve bakanlığımızca yürütülen çalışmalar, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında; kelimenin tam anlamıyla devletimizin tüm bakanlıklarının katılımıyla yürütülmekte ve hep birlikte güzel çalışmalar yapılmaktadır" diye konuştu.

"Gölün etrafındaki kirlilik odaklarını bertaraf ettik"

Van Gölü'nde arıtma konusunda bir devrim yaptıklarını dile getiren Demiralp, "2020 yılında Van'da belediye nüfusunun atık su arıtma oranı yalnızca yüzde 38,4 seviyesindeydi. Bugün 2025 sonu verileriyle bu oranı havza genelinde yüzde 99,8'e ulaştırdık. Van Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini devreye alarak gölü tehdit eden kirlilik odaklarını ortadan kaldırdık. Gürpınar'dan Muradiye'ye kadar tesislerimizi işletiyor, altyapısı eksik tek bir ilçe bırakmamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Dip çamuru tehdidini ortadan kaldırdık; yılların biriktirdiği kirlilik yüküne neşter vurduk. Eylül 2020'den bu yana yürüttüğümüz hummalı çalışmalarla Van'da 2 milyon 100 bin metreküp bitkisel, 43 bin metreküp ise dip çamurunu havzadan tamamen uzaklaştırdık. Sıfır Atık ve Mavi Dönüşüm'ü başlattık. Entegre Katı Atık Tesislerimizi devreye alırken gölün etrafındaki kirlilik odaklarını bertaraf ettik. Kaçak kirliliğin ve vahşi depolamanın önüne geçtik" şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak Van'a toplamda 480 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını ifade eden Demiralp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havzadaki belediyelerimizin tamamına yakınına Sıfır Atık belgelerini verdik ve 230 binin üzerinde vatandaşımıza eğitimler sağladık. Maddi gücümüzü de bu kapsamda tamamıyla sahaya sürdük. Bu çerçevede altyapı yatırımları, Sıfır Atık projeleri ve temizlik araçları için Bakanlık olarak Van ilimize toplamda 480 milyon liralık bir yatırım yaptık. Bitlis ilimize ise 568 milyon TL'nin üzerinde bir doğrudan nakdi destek sağladık. Gördüğünüz gibi biz üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz."

Çalıştaya Van Valisi Ozan Balcı, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat, bakanlık temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - VAN