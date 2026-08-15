Van Büyükşehir Belediyesi’nin deniz otobüsleri bu yaz da çalışmadı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi’nin deniz otobüsleri bu yaz da çalışmadı

Van Büyükşehir Belediyesi’nin deniz otobüsleri bu yaz da çalışmadı
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Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz otobüsleri yaz sezonunda da sefere çıkmadı. Turistler adaya ulaşmakta zorlanırken, deniz otobüslerinin yalnızca protokol programlarında kullanıldığı belirtildi.

Van Gölü'nde turizm sezonu boyunca hizmet vermesi beklenen Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz otobüsleri, bu yaz döneminde de sefere çıkmadı.

Van'ın turizm potansiyelinin artırılması amacıyla hayata geçirilen ve turistlerin Van Gölü üzerindeki tarihi Akdamar Adası başta olmak üzere bölgedeki güzelliklere ulaşımını kolaylaştırması beklenen deniz otobüslerinin yaklaşık bir yıldır düzenli olarak çalışmadığı belirtildi.

Van Gölü'nde yaz sezonunda yoğunlaşan turizm hareketliliğine rağmen deniz otobüsü seferlerinin yapılmaması dikkat çekti. Belediye resmi internet sitesinde de "Deniz otobüsü seferlerimiz geçici olarak hizmet vermemektedir" ifadesi yer alırken, deniz otobüslerinin yalnızca özel günlerde ve protokol programlarında kullanıldığı ileri sürüldü.

"Bir yaz geldi geçti ama sefer yok"

İHA muhabirine konuşan Ahmet Süer isimi kaptan, deniz otobüslerinin geçtiğimiz yıldan bu yana çalışmadığını hatırlattı. Otobüslerde teknik bir problemin de olmadığını ileri süren Süer, "Ancak neden çalışmadığını onu da bilmiyoruz. Biz de kaptanlar olarak çalışmasını istiyoruz ama çalışmıyor. Şu an durmuş yani. Problem yok, çalışıyorlar; hepsi de çalışıyor ama adaya sefer yok. Bir yaz geldi geçti ama hiçbir şey yok. Arada bir çıkarıyorlar ama sadece protokol gelip gidiyor. Özel bir misafir gelip giderse götürüp getiriyorlar, başka da yok" dedi.

"Bir seneden fazladır durmuş"

Deniz otobüslerinin yeniden düzenli seferlere başlamasını istediklerini ifade eden Süer, "Vallahi ben istiyorum çalışsın, buralar şenlensin, insanlarımız gelip binip gitsin. Hani buradan Gevaş'a gidene kadar buradan binip gitsin. Yani bizim isteğimiz o. Belediyeler bugün otobüs hizmeti veriyorsa, bunu da vermesi lazım. Zaten bu hizmet daha önce de veriliyordu ama bir seneden fazladır durmuş. Bu sezon hiç çalışmadılar. Sadece özel günlerde, özel bir şey olursa, protokol olursa çıkıyorlar. Başka da çıktıkları yok" diye konuştu.

"Günlük yaklaşık 200 kişi soruyor"

Seferlerin yapılmaması nedeniyle turistlerin mağduriyet yaşadığını belirten Süer, özellikle ulaşım aracı bulunmayan vatandaşların Gevaş üzerinden adaya ulaşmakta zorlandığını söyledi. Süer, "Soran çok. Belki günlük 200 kişi soruyor. Ancak biz yolcuları Gevaş'a yönlendiriyoruz, onlar da bu defa araç bulamıyor. Aracı olmayanlar minibüs bulamıyor, gidemiyor. Çoğu insan geri dönüyor. Hani bize gelip soruyorlar, 'Buradan kalkıyor' diye. Yok, sistemde görünüyor ama deniz otobüsleri hiç çalışmıyor. En azından bu halk gider, güzel şeyleri görür, adaya gidip gelirdi. Ama yok. Görünmüyor şu an bir şey, bakalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van Büyükşehir Belediyesi’nin deniz otobüsleri bu yaz da çalışmadı - Son Dakika

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