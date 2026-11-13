Van Gölü'nde hilal ve bulutlu Artos Dağı zirvesi görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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Van Gölü'nde hilal ve bulutlu Artos Dağı zirvesi görsel şölen oluşturdu

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Van Gölü\'nde hilal ve bulutlu Artos Dağı zirvesi görsel şölen oluşturdu
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Van Gölü\'nde hilal ve bulutlu Artos Dağı zirvesi görsel şölen oluşturdu
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Van Gölü üzerinde beliren hilal, zirvesi bulutlarla örtülü Artos Dağı ile birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu. Günün karanlığa dönüştüğü saatlerde objektiflere yansıyan görüntü, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Van Gölü'nün eşsiz maviliği üzerinde beliren hilal ile zirvesini bulutların süslediği Artos Dağı, gökyüzü ve doğanın buluştuğu eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Doğanın adeta ressam titizliğiyle şekillendirdiği görüntü, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Van Gölü Havzası'nda doğanın sunduğu eşsiz güzellikler, bu kez hilal ve bulutların oluşturduğu etkileyici manzarayla objektiflere yansıdı. Gökyüzünde ince bir gümüş çizgiyi andıran hilal, Van Gölü'nün masmavi sularıyla bütünleşirken, bölgenin önemli doğal simgelerinden Artos Dağı'nın zirvesini kaplayan bulutlar manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Günün karanlığa dönüştüğü saatlerde gökyüzünde beliren hilal, Van Gölü üzerinde adeta geceye ışık tutarken, arka planda yükselen Artos Dağı'nın bulutlarla örtülü zirvesi eşsiz görüntüler oluşturdu. Hilalin zarif görüntüsü ile dağın heybetli siluetinin aynı karede buluşması, doğanın sunduğu görsel şöleni daha da etkileyici hale getirdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerArtos DağıVan GölüGüncelŞölenYaşamÇevreDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde hilal ve bulutlu Artos Dağı zirvesi görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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