Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van YYÜ'de Fidan Dikme Etkinliği

16.04.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van YYÜ'de 100 öğrenci yerel meyve fidanı dikerek çevre bilincine dikkat çekti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte yerel meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Van'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Genç Diplomatlar Topluluğu'nca geniş katılımlı bir fidan dikme etkinliği düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl ve öğrencilerin girişimiyle hayata geçen projede, kampüs içerisindeki meyve bahçesine çok sayıda fidan dikildi. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, akademisyenler ve yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte; elma, armut, şeftali, ayva, kiraz ve vişne gibi Van'ın yerel meyve fidanları toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman İl müdürlükleri ile üniversitenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün destek verdiği çalışmada, fidanlara ilk can suları protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından verildi.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, nisan ortasında olmalarına rağmen kar yağışının ardından düzelen havayı değerlendirdiklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Şevli, "Buradaki temel amaç, öğrencilerimizde üniversiteye karşı bir aidiyet duygusu oluşturmak, onları toprakla buluşturmak ve bir ağacı sahiplenmelerini sağlamaktır. Bu aslında bir bütünleşme sürecidir ve oldukça güzel bir etkinlik oldu. Üniversitemizde ağaçlandırma faaliyetleri her yıl devam ediyor. Ancak son yıllarda özellikle Van'ın yerel meyveleri olan elma, armut, şeftali, ayva, kiraz ve vişne gibi türlere ağırlık vererek meyve bahçelerine de önem verdik. Burası üniversitemizin bir meyve bahçesidir. Bugün öğrencilerimiz, mevcut bahçedeki boşluklara yeni meyve fidanları dikti. İleride bu meyveler yetiştiğinde gelip tadabilecekler; böylece üniversiteyle aralarında güçlü bir bağ kurulmuş olacak" dedi.

"Öğrencilerimizin üniversiteyle bir bağ kurmalarını istedim"

Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi ve aynı zamanda bölümde ders veren Büyükelçi Emre Zeki Karagöl ise projenin 1,5 ay önce öğrencilerle planlandığını dile getirerek, "Bu proje bizim 3-4 farklı projemizden bir tanesidir. Van YYÜ Park ve Bahçeler Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hilmi Kara'dan bunu gerçekleştirirken büyük destek aldık. Açıkçası öğrencilerin hem geleceğe bir şey bırakmalarını hem de toprak yoluyla üniversiteyle bir bağ kurmalarını istedim. Aynı zamanda bu projeyle doğa sorunlarına da dikkat çekmek istedik. Etkinlikte 30-40 kişi bekliyordum ancak uluslararası ilişkilerin farklı sınıflarından 100'e yakın katılım oldu. Hocalarımız da geldiler, sağ olsunlar. En başta rektörümüz geldi; kendisi bizi hiç yalnız bırakmıyor, onun için minnettarım. Hava da çok güzel, çok güzel bir proje oldu" diye konuştu.

"Daha güzel bir gelecek için buradayız"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Hilal Ekinci, çevre kirliliği ve orman yangınlarına dikkat çekmek istediklerini vurgulayarak, "Son zamanlarda çevre kirliliği nedeniyle havamız da etkilendi. Orman yangınlarıyla ağaç sayımız azaldı. Biz de arkadaşlarımızla beraber daha güzel bir gelecek için ağaç dikmeye geldik" şeklinde konuştu.

Etkinlik, fidan dikiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:25:03. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.