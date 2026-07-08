Van YYÜ Yaban Hayvanları Kreşi Başarıyla Tamamlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, vatandaşların artan doğa bilinci sayesinde misafir ettikleri yavru sayısının azaldığını belirterek, "Bahar sezonunda merkeze getirilen öksüz ve yetim yavruların 'kreş' dönemi başarıyla tamamlandı" dedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki yaban hayvanlarının korunması, tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bahar sezonunda merkeze getirilen öksüz ve yetim yavruların "kreş" döneminin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bu yıl vatandaşların bilinçlenmesi sayesinde merkeze getirilen hayvan sayısında bir azalma yaşandığını belirten Prof. Dr. Aslan, rehabilitasyonu tamamlanan canlıların yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırıldığını ifade etti.

"Doğaya tutunamayan bu yavrulara bir nevi kreş hizmeti veriyoruz"

Merkezin misyonunu ve bahar dönemiyle birlikte yoğunlaşan yavru hayvan sirkülasyonunu anlatan Prof. Dr. Lokman Aslan, "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü Havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilenmekte ve yaban hayatla ilgili çalışmalar yapan kurumlarla koordinasyon sağlayarak ekolojik dengenin devamı için çalışmalar yürütmektedir. Van Gölü Havzasında sulak alanların zengin olmasıyla yaban hayat çeşitliliğine bağlı olarak merkezimize de yılın her mevsiminde yaban hayvanları gelmektedir. Bahar sezonunda genellikle üreme olduğu için tabiatın canlanmasına bağlı olarak yuvadan düşmüş öksüz ve yetim yavrular bize gelmektedir. Doğaya tutunamayan bu yavrulara bir nevi kreş hizmeti vererek doğaya tutunmasını ve rehabilitasyonunu sağlamaktayız. Bu kreş hizmeti de yaz sezonuna geldiği zaman rehabilitasyonunu sağlayan hayvanlarımızı tekrar doğaya kazandırıyoruz" dedi.

"Bizi mutlu eden, bu sene sayıda biraz azalma oldu"

Vatandaşların yaban hayatı konusundaki farkındalığının arttığını ve bunun merkez verilerine olumlu yansıdığını aktaran Prof. Dr. Aslan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu sene karga, saksağan ve yırtıcılardan baykuş ve şahin gibi kuşların yavruları geldi. Bunun yanında tilki ve kurt gibi memeli hayvanların yavruları da merkezimize geldi. Bunların tedavilerini yaptık ve doğaya bıraktık. Bizi mutlu eden, bu sene sayıda biraz azalma oldu. Çünkü eskiden bir yavru bulan vatandaş hemen bize alıp bize getiriyordu. Şimdi biliyorlar ki onların yakınında anneleri var. Doğaya hazırlık yapmaları için uçuş yaptıklarını bildikleri için beklediler. Son olarak gelen yavrularda da iki gün beklemelerine rağmen annelerinin gelmemesine bağlı olarak bitkin düşmelerinden sonra bize getirdiler. Biz bunlardan hem hemen yüzde 90'ına yakını doğaya kazandırdık."

"Okullar tatil olur gibi biz de kreş hizmetine son verdik"

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte yaban hayatı kreşinin de kapandığını belirten ve bu yılki istatistiki verileri paylaşan Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bir nevi okullar tatil olur gibi biz de kreş hizmetine son verdik. Bizim merkezimize her sene yüze yakın çeşitli türde öksüz ve yetim hayvan gelirdi. Bu yüze yakın hayvanın büyük kısmını kanatlı oluşturmaktadır. Geçen yıllarda ayı yavrusu da geliyordu ama bu sene gelmedi. Bu sene 4 kurt yavrusu ve 6 tilki yavrusu geldi. Tekrar bunları doğaya kazandırdık. Bu sene gelen yavru sayımız 40'larla sınırlı kaldı" diye konuştu. - VAN