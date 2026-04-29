Yağmurlar Samsun'a içme suyu sağlayan barajları doldurup taşırdı - Son Dakika
Yağmurlar Samsun'a içme suyu sağlayan barajları doldurup taşırdı

Yağmurlar Samsun\'a içme suyu sağlayan barajları doldurup taşırdı
29.04.2026 11:57  Güncelleme: 11:59
SAMSUN (İHA) – Samsun'da yağışların etkisiyle içme suyu sağlayan barajlar suyla doldu, taştı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yağışların etkisiyle içme suyu sağlayan barajlar suyla doldu, taştı. İl genelinde yaşayanların yüzde 75'inin su ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99 seviyesine ulaşırken, 19 Mayıs Barajı'nda ise bu oran yüzde 83,55'e çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Çakmak Barajı'nda 2026 yılı başında yüzde 52 olan doluluk oranı, şu anda yüzde 99 seviyesine geldi. Çakmak Barajı'nda halihazırda 71 milyon metreküp içme suyu bulunuyor. Bu durum, bir yıllık zaman zarfında herhangi bir içme suyu riski yaşanmayacağı anlamına geliyor. Barajın durumu, bugünden itibaren hiç yağmur yağmasa bile İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinin ihtiyacını karşılayacak durumda olduğunu gösteriyor.

Kentin batısında yer alan 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 19 Mayıs Barajı'nda, 1 Ocak itibarıyla doluluk oranı yüzde 24 iken, alınan yağışlarla doluluk oranı yüzde 83,55'e yükseldi. Barajda şu anda depolanmış su miktarı 49,47 milyon metreküp olarak dikkat çekiyor. Burada da herhangi bir risk bulunmazken, Güven Göleti'nde de doluluk oranı yüzde 81 seviyesinde seyrediyor.

Yetkililer, barajların doluluk oranı ile 2026 yılının geri kalanında su temininde rahat bir dönemin geçirileceğini ümit ederken, 2025 yılında Türkiye'de yaşanan kuraklığın Samsun'da içme suyu açısından biraz daha az hissedildiğine dikkat çekti. Samsun'da kuraklığın 2024 yılında etkili olduğunu ifade eden yetkililer, o dönemde Çakmak Barajı'na Yeşilırmak'tan su transferi yapılarak acil içme suyu temini yapıldığına dikkat çekti.

Suyun büyük hayati önem taşıdığına değinen SASKİ, vatandaşları su tüketiminde duyarlı ve dikkatli olmaya davet etti. - SAMSUN

Son Dakika Çevre Yağmurlar Samsun'a içme suyu sağlayan barajları doldurup taşırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yağmurlar Samsun'a içme suyu sağlayan barajları doldurup taşırdı - Son Dakika
