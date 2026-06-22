Yayla Evinde Kuş Yavruları Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yayla Evinde Kuş Yavruları Kurtarıldı

Yayla Evinde Kuş Yavruları Kurtarıldı
22.06.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta sıva yapan usta, duvarın içinden gelen kuş sesleri ile yavruları kurtardı.

Kars'ta bir yayla evinde sıva çalışması yapan usta, duvarın içinden gelen kuş seslerini fark edince örnek bir davranış sergiledi. Sıva işlemini tamamladıktan sonra içeriden gelen cılız sesleri duyan usta, hiç tereddüt etmeden yeni yaptığı sıvayı kırarak duvar arasında mahsur kalan kuş yavrularını kurtardı. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyü Miçkanın yaylasında bulunan bir evde meydana geldi. Evin dış cephesinde sıva çalışması yapan usta, işini tamamladıktan kısa bir süre sonra duvarın iç kısmından gelen kuş seslerini duydu. İlk başta seslerin nereden geldiğini anlamaya çalışan usta, dikkatli bir incelemenin ardından duvar boşluğunda kuş yuvası bulunduğunu fark etti.

Yavruların sıva nedeniyle dışarı çıkamadığını anlayan usta, büyük emek vererek yaptığı sıvayı yeniden kırdı. Duvarın bir bölümünü açan usta, içeride mahsur kalan kuş yavrularını zarar vermeden kurtardı. Kuşların yuva yaptığı yeri açık bırakan usta, anne kuşun tekrar yuvasına gelerek yavrularını beslemesini sağladı.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Serhat Topçu, "Usta sıvayı bitirmişti. Daha sonra duvardan kuş sesleri gelmeye başladı. Seslerin geldiği noktayı tespit edince içeride yavruların kaldığını fark etti. Hiç düşünmeden yeni yaptığı sıvayı kırdı. Yavruları kurtarınca hepimiz çok mutlu olduk. Gerçekten örnek bir davranış sergiledi" dedi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yayla Evinde Kuş Yavruları Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
CHP’li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya’da vefat etti CHP'li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da vefat etti
Antalya’da YKS’ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara’da tutuklandı Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

11:09
ABD’deki Türk kadından Milli Takım’a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler
ABD'deki Türk kadından Milli Takım'a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler
10:46
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan’da enkazdan cesetler çıkarıldı
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da enkazdan cesetler çıkarıldı
10:44
Kavga büyüyor Hacıosmanoğlu’ndan Fatih Terim’e şok sözler
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler
10:38
Süleyman Yağcı’dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 11:14:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Yayla Evinde Kuş Yavruları Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.