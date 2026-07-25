Yerköy\'de Saman İşi: Yılın Yarısı Çalışma

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hububat hasadının ardından biçerdöverlerin tarlalarda bıraktığı samanlar, saman ticareti yapan işçiler tarafından makineyle paketlenerek kamyonlara yükleniyor. Biçercilerden satın alınan samanlar, Türkiye'nin farklı illerine gönderilerek hayvancılıkla uğraşan üreticilerin ihtiyacını karşılıyor.

"Toplam işimiz 5-6 ay sürüyor"

Şanlıurfa'dan Yozgat'a çalışmak için geldiklerini belirten Hüseyin Dağlı, yılın yaklaşık yarısını saman işiyle geçirdiklerini söyledi. Dağlı, "Şanlıurfalıyız. 5-6 gündür buraya geldik. Şanlıurfa'da bir ay çalışıyoruz. Yozgat'a geçiyoruz. Yozgat'ta da 2 ay çalışıp tekrar Şanlıurfa'ya dönüp orada çalışmaya başlıyoruz. Yani toplam işimiz 5 ay, 6 ay sürüyor. Kış başlayınca artık normal düz işçiliğe başlıyoruz" dedi.

"Biçercilerden alıp kamyonculara satıyoruz"

Biçerdöverlerin tarlada bıraktığı samanları satın alarak paketlediklerini anlatan Dağlı, "Biçerciden samanı satın alıyoruz. Kamyonculara satıyoruz. Kamyoncular da Ankara'ya götüren var, Karadeniz Bölgesi'ne götürenler var. Yani etraftaki köylerin, malcıların saman ihtiyacını karşılıyoruz" diye konuştu.

"Hep toz içindeyiz"

Çalışma şartlarının oldukça ağır olduğunu dile getiren Dağlı, "İşimizi görüyorsunuz. Hep toz içindeyiz. Haftada bir banyo yapma imkanımız ya oluyor ya olmuyor, samanın içinde. Düzenli bir yemek yiyemiyoruz. Sürekli güneşteyiz. Durum böyle" ifadelerini kullandı.