Yerli Patates Tohumları İçin İlk Adım - Son Dakika
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Yerli Patates Tohumları İçin İlk Adım

Yerli Patates Tohumları İçin İlk Adım
06.06.2026 11:27
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Niğde Enstitüsü, Niğşah ve Saruhan çeşitlerinin tohumluk üretimine yönelik dikim yaptı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli patates çeşitleri Niğşah ve Saruhan'ın sertifikalı tohumluk üretimine yönelik süper elit mini yumru dikimleri gerçekleştirildi.

Enstitü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Niğşah ve Saruhan çeşitlerinin süper elit mini yumruları Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Hamal'da toprakla buluşturuldu. Gerçekleştirilen dikimlerle birlikte yerli ve milli patates çeşitlerinin sertifikalı tohumluk üretim sürecinde önemli bir aşama daha tamamlanmış olduğu bildirildi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada; hastalık ve zararlılardan ari şartlarda üretilen süper elit mini yumruların, tohumluk üretim zincirinin en önemli halkalarından biri olduğunu, sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından yüksek verimli ve kaliteli tohumluklar olarak üreticilerin kullanımına sunulacağı ifade edildi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Niğşah ve Saruhan çeşitlerinin, yerli tohumculuğun güçlendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra üreticilere verim ve kalite açısından önemli avantajlar sunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Tarımsal üretimde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada; çiftçilerin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve sertifikalı tohumlukların üretimi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam edildiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Niğde, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yerli Patates Tohumları İçin İlk Adım - Son Dakika

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