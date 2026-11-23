Çocuklara ve gençlere orman sevgisi ile doğa bilincini aşılamak amacıyla yola çıkan Yeşil Vatan Tırı, Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğrencilerle buluştu. Eğitici ve eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği tır, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yeşil Vatan Tırı, 23-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Muğla ve Aydın'da çocuklarla buluşacak. Orman ve doğa sevgisini küçük yaşlardan itibaren geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında tırda 3 boyutlu sinema gösterimleri, eğitici oyunlar, tohum ekme etkinlikleri ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Menteşe ilçesinde kurulan Yeşil Vatan Tırı'nı ziyaret eden öğrenciler, hem eğlendi hem de doğa ve ormanların korunması konusunda bilgi edindi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, 3 boyutlu sinema gösterimini izlerken tohum ekme çalışması ve yapboz etkinliklerine de katıldı.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Kıvanç Cesur Ortaokulu öğretmeni Metin Gündoğan, öğrencileri için oldukça faydalı ve keyifli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Öğrencilerim için çok güzel bir etkinlik oldu. Öncelikle Yaraş Ormanı'na fidan dikme etkinliği vardı, oraya gittik. Sonrasında bu etkinlik için buraya geldik. Çocuklar çok eğleniyorlar. Üç boyutlu film izlediler. Ardından grup grup tohum ekme etkinliği ve sonrasında yapboz çalışmaları gerçekleştirildi. Çok faydalı ve güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerim adına, okulum adına ve kendi adıma Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşil Vatan Tırı'nın Muğla ve Aydın'daki programlarıyla çocuk ve gençlerde orman sevgisinin güçlendirilmesi, çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.