Yılan balığının yaşam döngüsü, tabiatın en dikkat çekici göç hikayelerinden birini oluşturuyor. Atlas Okyanusu'ndaki Sargasso Denizi'nin tuzlu sularında 300 metre derinlikte dünyaya gelen yılan balıkları, okyanus akıntılarının yardımıyla Akdeniz'e, buradan nehir, göl ve lagünlere geçerek Muğla ve Aydın sınırlarındaki Bafa Gölü, Milas Güllük Lagünü ve Köyceğiz Gölü'ne ulaşarak tatlı sularda yaşamlarını sürdürüyor.

7 bin kilometre katederek, tuzlu sulardan tatlı sulara ulaşıyor

Yılan balığının (Anguilla anguilla) yaşam döngüsü, binlerce kilometrelik sıra dışı bir göç yolculuğuyla dikkat çekiyor. Yaşamına tuzlu sularda başlayan tür, büyümek ve gelişmek için tatlı sulara göç ediyor. Üreme dönemine geldiğinde ise yeniden okyanusa dönüyor. Yılan balıklarının üreme alanı, Atlas Okyanusu'nda bulunan Sargasso Denizi olarak biliniyor. Burada yumurtadan çıkan larvalar, okyanus akıntılarının etkisiyle Akdeniz'e, oradan da 7 bin kilometrelik aylar süren bir yolculuğun ardından yaşamını sürdüreceği tatlı sulara taşınıyor.

Üreme döneminde tekrar tuzlu sulara dönüyorlar

Nehir ağızlarından, kanallardan ve lagünlerden tatlı sulara geçen yavrular, bu alanlarda beslenerek büyüyor. Yıllar içerisinde gelişimini tamamlayan yılan balıkları, cinsel olgunluğa ulaştıklarında renk değiştirerek gümüş yılan balığı dönemine geçiyor. Üreme zamanı geldiğinde beslenmeyi büyük ölçüde bırakan yılan balıkları, binlerce kilometrelik yolculuğa çıkarak yeniden Sargasso Denizi'ne ulaşıyor. Burada yumurtalarını bırakan yetişkinlerin yaşam döngüsü sona eriyor. Muğla'da Köyceğiz Gölü, Bafa Gölü ve Güllük Lagünü ve çevresindeki sulak alanlarda yaşamını sürdüren siyah yılan balıkları, bu büyük göç döngüsünün önemli parçaları arasında bulunuyor.

"Siyah yılan balığı yaz aylarında gelir, kış aylarında yavrulamak için gider"

Bölgede 40 yıldır balıkçılık yapan İsmail Çetin, "40 yıldır burada balıkçılık yapıyoruz. Yılan balığı, kefal, levrek, çipura gibi her türlü balıkçılığı yapıyoruz burada. Yalına balığı iki çeşit, birisi sarı yerli değimiz yılan balığı burada kalır, buradan gitmez. Ama siyah yılan balığı yazın gelir, kışın yılsonu gibi gider. Yavrulamak için gidiyor bu. Siyah yılan balığı burada kalmaz. Yaz aylarında gelir, kışın 12'inci ayların sonunda gider. Yavrulamak için gider. Bunun daha önce araştırması yapıldı. Takip için çip takıldı. Giden yılanbalığı bir sonraki yıl tekrar buraya geliyor" dedi.