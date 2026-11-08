Yozgat Kadışehri'de İl Özel İdaresi Hanözü mevkiinde yolları açık tuttu - Son Dakika
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Yozgat Kadışehri'de İl Özel İdaresi Hanözü mevkiinde yolları açık tuttu

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Yozgat Kadışehri\'de İl Özel İdaresi Hanözü mevkiinde yolları açık tuttu
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Yozgat Kadışehri\'de İl Özel İdaresi Hanözü mevkiinde yolları açık tuttu
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Hanözü mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Ekipler yolları açık tutarak vatandaşların güvenli ulaşımını sağladı; bölgede herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Hanözü mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede sahaya çıkan ekipler, yolların açık tutulması ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gerekli müdahalelerde bulundu.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde bölgede ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiKadışehriGüncelYozgatYaşamÇevreSon Dakika

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