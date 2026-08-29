Yozgat'ta Hava Sıcaklıkları Düşüyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Yozgat\'ta Hava Sıcaklıkları Düşüyor
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Yozgat'ta sıcaklık 13 derece düştü, serin ve sisli hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta hava sıcaklığında hissedilir düşüş yaşandı. Termometrelerin yaklaşık 13 derece gerilediği kentte, serin ve yağışlı hava ile birlikte sis etkisini gösterdi.

Yaz mevsiminin son haftasında kent genelinde hakim olan sıcak hava, yerini serin ve nemli bir havaya bıraktı. Sıcaklıkların bir anda düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkili olan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle kentin yüksek noktalarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye düşerken, sürücüler trafikte seyretmekte güçlük çekti.

Kent sakinlerinden Nuri Işıksal "Eskiler 'anız bastı kar bastı' derler. Ağustos ayının 15 günü yaz, 15 günü kış derler. Burası Bozok Yaylası olduğu için buranın yazı kışı belli olmaz. Gelecek olanlar montlarını şemsiyelerini alsınlar gelsinler. Başka illere güvenip de yazlık kıyafetlerle gelmesinler. Soba yakmaya başlamadık ama akşamları battaniye ile oturuyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı ve serin havanın bölgede bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirterek, olumsuz hava şartlarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları temkinli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yozgat'ta Hava Sıcaklıkları Düşüyor - Son Dakika

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