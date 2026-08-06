Yozgat\'ta Sarı Renkli Ayçiçeği Tarlaları

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Yozgat'ta sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları dronla görüntülendi. Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde kaydedilen eşsiz manzara, doğayla tarımın buluştuğu renkli görüntüler oluşturdu.

Ayçiçeklerinin hasat öncesi oluşturduğu manzara havadan görüntülenirken, üreticiler ise bu yıl etkili olan yağışların verim ve kaliteyi artırmasını bekliyor. Çiftçiler, geçen yıla göre daha umutlu olduklarını ifade etti.

Sekili köyünde ayçiçeği üreticiliği yapan Remzi Bacanak, bu yıl yağışların ürün kalitesine olumlu yansıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık Sekili'de 3 bin dönüm kadar var, benim 150 dönüm. Çekirdeğimiz görünüyor zaten, bu sene kaliteli. Yani yağış oranından dolayı iyi. Geçen sene kuraklık vardı. Bu sene çok güzel. Hasada 9. ayın içinde başlarız. Daha bir ay falan var. Kilosunu bu sene 120-150 lira arası bekliyoruz."