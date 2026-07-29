Yüksekova'da Kar Tünellerinde Su Kanalı Çalışması - Son Dakika
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Yüksekova'da Kar Tünellerinde Su Kanalı Çalışması

Yüksekova\'da Kar Tünellerinde Su Kanalı Çalışması
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Yüksekova'da kar tünellerinin altındaki su kanalları temizleniyor, ulaşım sağlanıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde temmuz ayının son günlerinde, yüksek kesimlerde yer yer 5 metreye ulaşan kar tünellerinin bulunduğu bölgede su kanalı çalışması yürütüldü.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri bölgesinde yürütülen yol açma çalışmalarını tamamladı. Ekipler, bölgede ulaşımın sağlanmasının ardından kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu kar tünellerinin altından geçen su kanallarını temizlemek ve açmak için çalışma başlattı. Metrelerce kar birikintisine karşı kepçelerin yetersiz kaldığı noktalarda ekskavatör de kullanan ekipler, su kanallarını kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yüksekova'da Kar Tünellerinde Su Kanalı Çalışması - Son Dakika

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