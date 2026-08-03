Yüksekova\'da Mahsur Kalan Güvercin Kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın çatısında ipe takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kurtarıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki bir binanın çatı saçağında güvercinin ipe takıldığını fark eden mahalle esnafı Mehmet Öztekin, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle çatı katına uzanarak mahsur kalan kuşa ulaştı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu takıldığı ip kesilerek kurtarılan güvercin, itfaiye erleri tarafından aşağı indirildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen güvercin, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanına salındı. Mahalle sakinleri ve çevredekiler, duyarlı müdahalelerinden ötürü itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Mahalle esnafı Mehmet Öztekin, "Kuşun çatı saçağında çırpındığını görünce hemen durumu yetkililere bildirmek istedim. İtfaiye ekiplerimiz de çağrımıza zaman kaybetmeden yanıt verip kısa sürede buraya geldiler. Can taşıyan her varlık bizim için kıymetli. Şükürler olsun ki minik dostumuzu sağ salim kurtardık. Emeği geçen tüm ekiplerimize gösterdikleri bu hassasiyet ve hızlı müdahale için minnettarım" dedi.